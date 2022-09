Vandali nelle gallerie dei condomini. Residente li affronta e finisce in ospedale

Cellulare e monopattino a bordo del quale girano con spavalderia anche all’interno di gallerie di condomini. Rapidi passaggi di involucri o di cioccolato che – a detta di alcuni – nasconderebbe sostanza stupefacente (un trucco che ha già precedenti in altre città).

Atti vandalici come porte di servizio sfondate e finestre di uffici rotte, estintori svuotati e schiuma sparata nelle serrature dei box e delle cantine. Occhiate minacciose e, se non basta, insulti a chi si permette di osservare che fanno quei ragazzini, ma qualche giorno fa è successo di peggio, all’abitante di un condominio più volte teatro di vandalismi sono state messe le mani addosso solo perché aveva scelto di non girarsi dall’altra parte, e aveva affrontato il “bulletto” di turno.

L’uomo è dovuto andare al pronto soccorso da dove è stato dimesso con 21 giorni di prognosi.

I dettagli nell’articolo di Ermanno Mariani su Libertà