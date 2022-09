Coldiretti, riapre il Mercato di Campagna Amica: degustazioni nel weekend

Riapre questo pomeriggio, 2 settembre, alle 16 il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza. Dopo la pausa di agosto, tutti i fine settimana torna l’appuntamento con i produttori agricoli per una spesa di qualità, ma anche per gli agri-aperitivi con le eccellenze del territorio, esaltate dai vini dei colli piacentini.

Nelle mattinate di domani e sabato al Mercato Coperto sarà protagonista la bontà di conserve e confetture con la festa a tema di Campagna Amica. Ad arricchire le degustazioni ci saranno i piatti preparati dal cuoco contadino Paolo Oddi, presidente degli agriturismi di Terranostra. Nelle giornate di sabato e domenica il Mercato Coperto è aperto dalle 8 alle 14.30.

Appuntamenti con i prodotti a km zero anche in provincia. Domenica alle 10.30 Coldiretti sarà protagonista a Borgonovo con il “Valtidone Wine Fest” dove verrà premiato il miglior ortrugo da una giuria tecnica di sommelier professionisti, mentre sempre domenica, a Carpaneto le aziende di Campagna Amica saranno presenti alla Festa della Coppa.