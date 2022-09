“Curato con amore”: famiglia dona 12mila euro all’Hospice di Borgonovo

La famiglia di un ex paziente dell’hospice di Borgonovo ha deciso di destinare ben 12mila euro alla casa per le cure palliative. I soldi serviranno a dotare la struttura di un bagno assistito, con tutte le attrezzature e i macchinari necessari. La donazione è stata fatta in memoria di Marco Valla. Dopo la pensione Valla, originario di Ziano, era tornato a vivere nel suo paese per godersi la famiglia e il meritato riposo. Un male incurabile lo aveva però costretto a un ricovero in hospice, dove Valla era stato accolto con amore e grande attenzione. “Marco – dicono i parenti che hanno voluto destinare la generosa somma all’hospice di Borgonovo – è stato accolto come in famiglia. Quelli che ha trascorso in hospice sono stati i suoi ultimi giorni. Il personale lo ha accudito con molta cura e attenzione e lui ne è stato molto riconoscente. Siamo sicuri di interpretare, attraverso questa donazione, quello che sarebbe stato un suo desiderio”. Il bagno che ora potrà essere realizzato aiuterà altri pazienti come lui ad essere meglio assistiti durante la loro degenza nella struttura.

