Distretto Ponente: 9 milioni di euro spesi per l’assistenza. Il 2022 è un’incognita

Lo scorso anno i 21 comuni del distretto di Ponente (Val Tidone Val Trebbia Val Luretta) hanno speso quasi 9 milioni di euro (8.961.587,19 euro per l’esattezza) per garantire la tenuta di tutto il sistema di assistenza alle persone anziane, minori fragili, famiglie povere, persone diversamente abili, adulti in difficoltà. A tanto ammonta il conto consuntivo 2021 del cosiddetto fondo regionale per la non autosufficienza, e cioè i soldi che la Regione ogni anno assegna ai vari distretti socio sanitari (nel Piacentino sono Ponente, Levante e città di Piacenza) per sostenere la rete dei servizi sociali. Rispetto all’anno precedente vi è stato un incremento di circa 300mila euro a favore dei centri diurni per disabili, i cui costi di gestione sono schizzati alle stelle dopo la pandemia. Se per il 2021 i comuni del distretto hanno tirato le somme del consuntivo, ad oggi ancora non si sa quale sarà la somma che la regione assegnerà per il 2022.

