Sarmato, bimbo di sei anni cade da una finestra: a Parma in eliambulanza

Stando ad una prima ricostruzione pare che fosse intento a giocare con i fratellini, quando per cause ancora da accertare è caduto dalla finestra. Si tratta di un bambino di sei anni di origini straniere, rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi. L’episodio è avvenuto a Sarmato, in un’abitazione di via Centrale. Il piccolo avrebbe compiuto un volo di quattro metri, finendo a terra. Sul posto, oltre ai carabinieri di Borgonovo, anche i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò. Il bimbo, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Parma dall’elisoccorso.

