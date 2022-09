Dà in escandescenze e prende a testate un carabiniere: 41enne in manette

Un 41enne ha dato in escandescenze in piazza Roma a Gossolengo: l’episodio è avvenuto venerdì intorno alle 19.00. Proprio in quel momento stava transitando in paese una pattuglia dei carabinieri, che dopo aver notato l’uomo (il quale nel frattempo era entrato in un bar) gli ha domandato i documenti. Alla richiesta dei militari dell’Arma, il 41enne avrebbe risposto tirando una testata ad un carabiniere (per lui una ferita giudicata guaribile in sette giorni).

Per l’uomo sono quindi scattate le manette. Le forze dell’ordine hanno quindi perquisito la sua abitazione, trovando qualche dose di cocaina e della marijuana. L’operaio è accusato di resistenza e lesione a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Interrogato, il 41enne ha spiegato di non ricordare niente dell’accaduto.