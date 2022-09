Pianello, durante gli scavi al cimitero riaffiora un muro di epoca romana

A Pianello, durante i lavori davanti al cimitero, è riaffiorato un antico manufatto. La scoperta è stata fatta nel terreno antistante il camposanto dove, non a caso, la Soprintendenza aveva disposto alcuni sondaggi propedeutici ai lavori per la riqualifica dell’intera area. Sono bastate poche ore di lavoro per rinvenire i resti di un antico muro, forse di epoca romana.

“I resti – dice il sindaco Gianpaolo Fornasari – potrebbero appartenere ad un antico muro di epoca romana. La Soprintendenza – aggiunge – è stata subito allertata e ora proseguiremo seguendo le disposizioni che ci verranno fornite”. Il progetto dovrà cioè tener conto di questo prezioso reperto di un’epoca passata. In quell’area dovrebbe essere realizzato un parco di 2mila metri quadrati con alberi e panchine. Dall’altro lato della strada verrà invece realizzato un parcheggio per i visitatori del cimitero.