Pianello, inaugurato il museo archeologico dopo i lavori di restyling

Il museo archeologico della Val Tidone è maggiormente accessibile e più inclusivo. Grazie ad un lungo lavoro di restyling gli oltre mille reperti custoditi nelle tre sale al piano interrato della rocca comunale sono stati riorganizzati per rendere ancora più accessibile e comprensibile tutto il percorso museale.

“Avevamo necessità di aprirci maggiormente e rendere questo museo ancora più fruibile dai visitatori” ha detto la direttrice Gloria Bolzoni durante la cerimonia inaugurale. Le vetrine contenenti i reperti, tutti rinvenuti in Val Tidone, hanno pannelli esplicativi di facile comprensione, didascalie anche in inglese e una scansione temporale più funzionale. Il museo da ora in avanti è aperto tutte le domenica e anche durante i giorni della settimana su appuntamento.

Per il sindaco Gianpaolo Fornasari l’inaugurazione è “un momento di rigenerazione civile e culturale per tutta la comunità”. Tra i presenti anche funzionari della Soprintendenza che ha coordinato tutto il non facile lavoro di riallestimento del museo.