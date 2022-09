Podenzano, donna segue un ottantenne e lo deruba sulla porta di casa

Un ottantenne residente a Podenzano è stato derubato da una donna all’ingresso della propria abitazione in centro paese. Nell’arco di cinque minuti la donna sarebbe riuscita a sfilargli il portafogli e a rubargli la banconota di 20 euro al suo interno, prima di scappare. A riportare la dinamica dei fatti è proprio il podenzanese che ancora scosso per l’accaduto ha sporto denuncia ai carabinieri di San Giorgio.

“Sono andato a fare la spesa e sono rientrato più o meno alle 9.30 – ha spiegato -. All’ingresso del condominio, appena varcata la porta al piano terra, mi sono accorto che c’era una donna dietro di me. Ha chiuso la porta e ha iniziato a palparmi e lì mi sono accorto che volesse distrarmi per prendere il portafogli che avevo nella tasca retro dei pantaloni. Ho cercato di cacciarla fuori, ma mentre allungavo la mano per schiacciare il pulsante che apre la porta mi ha tirato fuori il portafogli e in un lampo è riuscita a tirare fuori i 20 euro che mi rimanevano. Sono riuscito a prendere il portafogli, almeno non ho perso i documenti”.

