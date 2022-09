Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Manfedi a Piacenza. Intorno alle 16.45 un motociclista è stato investito da un’auto ed è stato trasportato all’ospedale cittadino in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.

