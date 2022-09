Auto prende fuoco tra Pigazzano e Monticello. Fiamme arrivano nel bosco

Attimi di grande paura lungo la strada che collega le località di Pigazzano e Monticello, in Val Trebbia. L’allarme è scattato verso le 18.00 quando una Bmw 320 con a bordo una famiglia in gita tra le colline piacentine ha preso improvvisamente fuoco.

Sul posto è giunta immediatamente una squadra di Vigili del Fuoco di Piacenza che ha provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza della vettura e del vicino bosco, intaccato leggermente dalle fiamme. Fortunatamente le persone a bordo si sono accorte prontamente di quanto stava per accadere e sono scese in tempo senza rimediare danni o ferite.

Sul posto, presente anche una pattuglia di carabinieri per i rilievi di legge.