Morfasso, cade in un dirupo con l’auto: 75enne al volante in condizioni gravi

Cade in un dirupo con la sua auto. Grave un piacentino di 75 anni. L’incidente è avvenuto alle 13.40 di oggi. L’uomo stava percorrendo la strada provinciale 15 nel Comune di Morfasso quando – per motivi ancora da accertare – è uscito fuori dalla carreggiata ribaltandosi in una scarpata alta più di venti metri.

L’uomo ha riportato diversi traumi e, secondo le prime ricostruzioni è in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti la Pubblica assistenza Croce Verde di Morfasso, la Pubblica Val d’Arda, la Croce rossa e l’auto medica di Fidenza e i sanitari del 118 di Fiorenzuola. Necessario anche l’intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che si sono occupati del recupero del mezzo. In un primo momento è stato allertato anche l’elisoccorso, ma in seguito è stata presa la decisione di trasferire il ferito in ambulanza direzione ospedale maggiore di Parma.