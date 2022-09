Alpini, ad Agazzano dal 16 al 18 settembre la Festa Granda del centenario

La Val Luretta si prepara ad ospitare la 64esima Festa Granda degli alpini piacentini, quella che celebra il centenario dalla fondazione della Sezione provinciale.

Si parte venerdì 16 settembre da Piozzano dove in serata è prevista l’esibizione dei cori Ana Valnure, Ana Valtidone e Ana Orobica.

Sabato 17 ad Agazzano alle 18 è in programma l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità mentre alla sera spazio di nuovo alla musica con il Concerto Verde che vedrà protagonisti i gruppi musicali di Agazzano: la banda Carlo Vignola, la Schola Cantorum Paolo Guglielmetti e l’orchestra Luigi Cremona. Sempre Agazzano, domenica 18 settembre, ospiterà la tradizionale sfilata degli alpini in mattinata, la messa presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto, il rancio alpino e il concerto delle fanfare nel pomeriggio.