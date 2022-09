Bettola e l’intera Val Nure in festa per la Beata Vergine della Quercia

Bettola e l’intera Val Nure hanno festeggiato ieri la loro patrona: la Beata Vergine della Quercia, con la tradizionale celebrazione eucaristica e la processione attorno a tutta piazza Colombo. Alla manifestazione hanno partecipato i sindaci e rappresentanti delle amministrazioni comunali della vallata e delle istituzioni parlamentari.

Ad aprire la processione, i rappresentanti delle associazioni. La statua della Madonna della Quercia portata a spalla dai volontari dell’antica Confraternita con il parroco don Angelo Sesenna e i parroci arrivati dall’intera provincia e il coro parrocchiale che ha guidato la preghiera e il canto.

Un momento di devozione che non tramonta, per accogliere la Madonna della Quercia che ancora una volta si fa vicina alla gente, passa accanto alle loro case per assicurare la sua vicinanza e per ringraziarla di non abbandonare le sue comunità.

LA FOTO GALLERY DI EMILIO MARINA