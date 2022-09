Lite a bottigliate in largo Battisti, un uomo ferito gravemente al collo

Nuovo episodio di violenza in centro storico: un uomo è rimasto gravemente ferito durante una lite innescatasi in Largo Battisti. Coinvolti uomini di origini sudamericane, sarebbero partite alcune bottigliate. Un uomo è stato raggiunto da un fendente al collo. Sul posto è nel frattempo giunta la polizia oltre ai mezzi di soccorso. Il ferito è stato condotto al pronto soccorso: non sarebbe in pericolo di vita. Gli uomini della questura con il supporto della Scientifica hanno dato avvio agli accertamenti sul posto che stanno interessando anche due veicoli situati all’interno dell’area fettucciata che comprende una porzione di corso Garibaldi. Interdetta al traffico e al transito l’intera area del centro storico.

