Domani la demolizione dell’ex caserma Zanardi Landi. Limitazioni al traffico

E’ in programma domani, mercoledì 7 settembre, l’intervento di demolizione della

porzione della ex caserma Zanardi Landi prospiciente la strettoia che, da via

Palmerio, conduce nel parcheggio comunale.

In base allo stato di avanzamento dei lavori, la cui conclusione è prevista entro la

giornata, potrebbero rendersi necessarie temporanee limitazioni al traffico – che sarà

comunque regolato da movieri – e un restringimento di carreggiata.

Per contenere eventuali disagi si consiglia, nella giornata di mercoledì 7, di accedere

al parcheggio da viale Malta, optando per la stessa direzione anche in uscita.

