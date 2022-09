Micina cade in un pozzo di 10 metri: i vigili del fuoco intervengono e la salvano

E’ una storia a lieto fine quella che vede protagonista una gattina, caduta in un pozzo di 10 metri ma salvata grazie ai vigili del fuoco. Lo riporta la pagina Facebook dell’associazione animalista “Angeli Randagi”. La micia, che stando a quanto raccolto si era allontanata da casa già da alcuni giorni, era finita in un pozzo all’interno del bastione di Porta Borghetto a Piacenza. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito il recupero dell’animale, ora affidato alle cure della clinica veterinaria di via Beati.

