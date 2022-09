Si infortuna al ginocchio mentre va per funghi: 60enne soccorso in Alta Val Nure

Brutta disavventura per un fungaiolo piacentino di 60 anni inoltratosi nei boschi dell’Alta Val Nure insieme ad un amico. L’uomo ha infatti rimediato una distorsione al ginocchio in località Lago Nero, non riuscendo più a proseguire. Dopo la richiesta di aiuto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio con due mezzi attrezzati per il soccorso alpino fluviale (Saf), insieme ad un altro mezzo proveniente da Piacenza. Oltre a loro anche un elicottero proveniente dal comando dei vigili del fuoco di Bologna, che ha issato con il verricello il 60enne trasportandolo al campo sportivo di Ferriere, dove è stato poi affidato alle cure del 118.

