Distruggono la vetrata di una concessionaria e rubano bici di quasi 10mila euro di valore

Distruggono la vetrata della concessionaria Porsche di via Emilia Pavese, entrano e rubano una bici elettrica del valore di 10mila euro. E’ quanto successo questa notte, verso le 4.00 quando – secondo le prime ricostruzioni – i ladri avrebbero prima mandato in frantumi la vetrata antisfondamento andandoci contro con un’auto; una volta rotto il vetro sarebbero entrati, riuscendo a scappare con bottino una bicicletta elettrica.

Sul posto sono intervenute le guardie giurate di Sicuritalia-Ivri e, in un secondo momento i carabinieri. Al loro arrivo, i ladri erano già scappati. In seguito alle prime indagini e perlustrazioni dell’area, gli agenti avrebbero trovato l’auto con la quale, probabilmente, i ladri hanno distrutto la vetrata. Nel frattempo proseguono le indagini per scovare i responsabili del furto.