Violenze in centro, Prefettura incrementa i controlli delle forze dell’ordine

Controlli straordinari disposti dopo l’ultimo episodio di violenza registrato in centro storico. Si è tenuta oggi, presieduta dal prefetto Daniela Lupo, una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, “dedicata alla riflessione sui due recenti episodi di aggressione sessuale e quelli col coinvolgimento di minorenni, con un’ulteriore sensibilizzazione dei servizi di prevenzione e controllo e la valutazione di eventuali interventi migliorativi in tema di sicurezza urbana, per le aree a maggior rischio”.

All’incontro hanno partecipato i sindaci dei Comuni di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni, la comandante della Polizia Provinciale, la rappresentante dell’Ufficio scolastico provinciale, il Questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e Guardia di Finanza nonché il comandante della Polizia Locale di Piacenza.

Sono stati disposti servizi straordinari delle forze di polizia in tutte le aree attualmente più sensibili, precisamente individuate nel corso della seduta, di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni.

È stata anche esaminata, in vista della ripresa dell’anno scolastico e del campionato di calcio, l’efficacia del Piano Coordinato di Controllo del Territorio. Con riferimento al prossimo inizio dell’anno scolastico, è stato confermato il dispositivo dei servizi che vede la Polizia di Stato impegnata presso gli istituti superiori e le polizie locali presso le scuole elementari, con il supporto dei Carabinieri in provincia. Proseguono i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla violenza sulle donne, alle condotte di guida a rischio, alla mala-movida nonché alle varie forme di abusivismo, anche commerciale.

Continuano i controlli a campione sui mezzi del trasporto pubblico locale e ferroviario, dove tuttora vige l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, e i Sindaci sono stati invitati a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle norme comportamentali.

Questi i dati con riferimento ai controlli straordinari effettuati dalle forze dell’ordine nel mese di agosto:

● Violazioni al Codice della Strada accertate: 581, di cui 140 per eccesso di velocità;

● Controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari: 779;

● Persone segnalate ex art 75 dpr 309/90: 23;

● Persone denunciate ex art. 73 dpr 309/90: 6;

● Sequestri di sostanze stupefacenti: 11 gr di marijuana, 222 gr di hashish, 7 gr di cocaina;

Il prossimo 9 settembre, nell’ambito della Conferenza Permanente, si terrà un ulteriore incontro relativo al tema del disagio socio-economico e della inclusione con la partecipazione dei Comuni e delle associazioni interessate.