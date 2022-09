Fiorenzuola, cinque classi del Mattei inizieranno la scuola all’ex liceo di via Taverna

Cinque classi di alunni del polo superiore Mattei di Fiorenzuola torneranno – almeno temporaneamente – nell’edificio dell’ex liceo di piazzale Taverna, che smise di essere una scuola nel 1990, con l’inaugurazione del nuovo liceo al campus scolastico superiore in via Boiardi (che ha una distanza di circa 10 minuti a piedi da via Taverna).

All’inizio di questo anno scolastico 2022-23 ‘finiranno’ nell’edificio di piazzale Taverna cinque classi dell’Istituto tecnico, visto che la loro palazzina al campus è tutt’ora interessata da lavori di miglioramento antisismico commissionati dalla Provincia.

La notizia è emersa durante l’ultimo consiglio comunale di lunedì sera, in risposta ad una domanda della minoranza di Cambiamo Fiorenzuola.

Tra Comune di Fiorenzuola e Provincia è in corso un accordo per consentire questo ‘prestito’. L’ex liceo infatti da parte del patrimonio comunale, ma la competenza per le scuole superiori spetta alla Provincia che ha anche commissionato i lavori di consolidamento sismico tutt’ora in corso. Questi lavori rendono inagibili i quattro laboratori professionalizzanti che si trovano nella palazzina e che non possono essere ricavati all’ex liceo. La soluzione è temporanea.

