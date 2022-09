In un libro i cento anni della Sezione alpini di Piacenza con immagini e documenti

Anche un libro celebra i 100 anni della Sezione degli alpini di Piacenza. Nelle trecento pagine, scritte da numerosi autori, sono narrati i fatti, le date e i personaggi più significativi della Sezione. Il volume è corredato da immagini e documenti originali.

Dal 16 al 18 settembre, ad Agazzano e Piozzano è in programma la Festa Granda del Centenario. Oltre a tutti i Gruppi della provincia che conta quasi tre mila iscritti, saranno presenti anche i vessilli di numerose altre sezioni del nord Italia che parteciperanno in forza per animare le tre giornate.