Fiorenzuola e Pontenure: convenzione per la gestione associata del personale

I Comuni di Fiorenzuola d’Arda e Pontenure hanno stipulato una convenzione – tuttora attiva sino al 31 dicembre 2023 – per la gestione in forma associata del servizio del personale comunale. Comune capofila della convenzione sarà quello di Fiorenzuola d’Arda: l’ufficio in comune tra le due amministrazioni sarà incaricato della gestione dei cartellini dei dipendenti; della loro retribuzione, e degli aspetti giuridici e previdenziali legati ai rispettivi rapporti di lavoro, oltre al mantenimento delle relazioni di carattere sindacale.

Dopo essere stata approvata dai rispettivi consigli comunali, la convenzione è stata firmata dai due sindaci, Romeo Gandolfi (Fiorenzuola d’Arda) e Manola Gruppi (Pontenure) nella Sala dell’Orologio del Municipio di Fiorenzuola d’Arda.

“Negli ultimi anni il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha modificato il piano assunzionale, e l’ingresso di ulteriori risorse umane ha permesso di gestire al meglio le esigenze del personale comunale”, ha illustrato Gandolfi nell’occasione: “Possiamo così incontrare le esigenze dei Comuni più piccoli e favorire la cooperazione tra i vari enti. Questa è una delle richieste da me formulate in diverse occasioni, negli anni scorsi, alla Provincia, che tuttavia non si è mai fatta carico di queste necessità: auspico ora che la stipula di questa convenzione possa fungere da stimolo in vista delle prossime politiche condotte dall’ente a supporto dei piccoli Comuni del territorio”.

“Il nostro è un Comune di medie dimensioni, purtroppo al momento in carenza di organico”, ha aggiunto la Gruppi: “Stiamo procedendo con alcune assunzioni ma la dotazione di personale specializzato in materia di diritto del lavoro rimane limitata. Abbiamo così chiesto disponibilità al Comune di Fiorenzuola d’Arda, da cui è giunto il massimo supporto attraverso la stipula di questa convenzione: per questo ringrazio il sindaco Romeo Gandolfi e l’amministrazione fiorenzuolana, con cui sono già positivamente in essere altre convenzioni, oltre al funzionario nominato responsabile dell’ufficio associato, Enrica Pagliari” si è detta “soddisfatta per la stipula dell’accordo: faremo il massimo per rispondere positivamente alle necessità espresse dal Comune di Pontenure ed attuare la collaborazione definita nella convenzione”.