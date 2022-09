Fiorenzuola, via libera del consiglio all’acquisto dell’area per la nuova caserma

Il consiglio comunale di Fiorenzuola d’Arda – con i voti contrari espressi dai consiglieri del gruppo di minoranza – ha approvato l’acquisizione dell’area per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri: l’area, di superficie complessiva di 4.803 metri quadrati ed inserita in un comparto residenziale in corso di attuazione, affaccia su viale Illica ed è attualmente di proprietà della società O.S.A. srl.

L’inserimento di tale opera nel programma nazionale “Casa del Carabiniere 2030”, finalizzato al rinnovo del patrimonio infrastrutturale dell’Arma mediante la costruzione di nuove caserme di proprietà del Demanio dello Stato, ne permetterà la costruzione interamente a cura e spese dello Stato, fatta salva la disponibilità dell’area da parte del Comune come parte integrante della realizzazione dell’opera. La caserma della Compagnia dei Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda – attiva su un’area comprendente tredici Comuni della provincia di Piacenza – si trova attualmente in via Europa, in un edificio privato.

“Da anni – ha illustrato il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, ricostruendo le tappe della vicenda durante la seduta – è in corso un confronto con il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda, ed il Comando Provinciale dell’Arma, per la realizzazione della nuova Caserma da insediare in un immobile pubblico, con l’obiettivo di mantenere il fondamentale presidio di pubblica sicurezza sul territorio sovracomunale. La proposta di insediare la nuova Caserma nel locale dell’”ex liceo”, in piazzale Taverna, già inizialmente caratterizzata da un costo elevato, è definitivamente tramontata nel 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria, quando per adeguare i locali a disposizione degli studenti sono stati recuperati numerosi spazi proprio in quella struttura. Dalla nostra amministrazione è stata così proposta la costruzione di una nuova struttura in un’area pubblica o che, per localizzazione strategica, poteva essere acquisita al patrimonio dell’ente: una struttura da progettare con criteri antisismici e zero consumi dal punto di vista energetico. È conseguentemente iniziato, con i Comandi dell’Arma, un percorso di valutazione che ha portato all’individuazione dell’area in un comparto residenziale in corso di attuazione: area ottimale e strategica, trovandosi in prossimità dei nodi viabilistici anche se inserita nella zona sud del centro abitato, per cui la nuova Caserma potrà fungere da rilevante presidio oltre che

elemento in grado di valorizzare la periferia della città”.