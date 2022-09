I ricordi del conte Zanardi Landi: “Mi colpì la semplicità della Regina”

La morte della regina Elisabetta, avvenuta ieri all’età di 96 anni, è un evento epocale che ha certamente raggiunto tutti gli angoli del pianeta. E c’è chi ha avuto modo di incontrarle personalmente ed essere suo ospite per una settimana, come il conte Orazio Zanardi Landi, che ha raccontato a Telelibertà il ricordo di Sua Maestà e l’emozione della settimana in cui fu suo ospite nel castello di Windsor.

