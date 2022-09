“Il mese dell’affido”, 17 settembre primo incontro all’Emporio Solidale

Torna, per la 2° edizione, l’appuntamento con “Il mese dell’affido”, iniziativa proposta dall’associazione “Dalla parte dei bambini” in co-progettazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza.

I quattro eventi in calendario, tra conferenze, proiezioni cinematografiche e teatro per altrettanti weekend, saranno illustrati nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa martedì 13 settembre alle 13, nell’aula consiliare del Municipio – con la partecipazione dell’Assessora alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi e di tutte le realtà coinvolte, unitamente all’attrice Silvia Frasson che è autrice e protagonista dello spettacolo conclusivo. Sono già aperte, per chi desidera prenotare il servizio di baby-sitting durante l’incontro, le iscrizioni per la mattinata di sabato 17 settembre, quando la sala riunioni dell’Emporio Solidale, in via I Maggio 62, ospiterà tre momenti di presentazione dei protagonisti di un progetto di affido.

Nell’occasione, la docente dell’Università di Verona Chiara Sità, coautrice, insieme a Luigina Mortari, del libro “L’affido familiare. Voci di figlie e figli”, interverrà sul tema che dà il titolo al volume, mentre l’autrice Morgana Tonoli – che insieme all’illustratrice Ilaria Goggi ha pubblicato il libro per bambini “Un fratello per un po’” – presenterà la storia, raccontata nel libro, di un’esperienza di accoglienza familiare. Infine, la psicologa dell’équipe territoriale Fami [email protected] Piacenza Monica Staboli parlerà dell’affido familiare come opportunità di accoglienza e integrazione per i minori stranieri non accompagnati, nell’ambito di un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Consorzio Sol.Co.

La partecipazione è libera e gratuita, ma per informazioni – così come per chiedere l’accudimento dei bambini presenti – si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] .