Piacenza ricorda i Caduti di Barriera Genova nel 79esimo anniversario

“Che il loro sacrificio possa essere di esempio a un mondo ancora troppo dilaniato dai conflitti e che ha assoluto bisogno di collaborazione per uscire da un periodo di grande difficoltà”. È così che Piacenza ha ricordato i Caduti a Barriera Genova, nel giorno del 79esimo anniversario. La commemorazione si è tenuta questa mattina alla presenza delle autorità civili e militari. Il presidente dell’associazione Combattenti e Reduci Raffaele Campus ha osservato come “si debba ricordare tutti, non solo i generali, ma anche soldati e civili che fecero un grande sacrificio per il Paese”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà