Sos bocconi avvelenati nella zona di Biana: “Attenzione a bambini e cani”

Bocconi ed esche avvelenate sono stati rinvenuti in località Costa Rodi e nella parte bettolese di Biana. Il Comune mette in guardia gli abitanti e chiede in via precauzionale di tenere sotto controllo i bambini e al guinzaglio cani e gatti di proprietà. Nell’avviso che il Comune ha emesso, si legge che “tutti i cittadini devono segnalare azioni sospette all’autorità giudiziaria, così come tutti i rinvenimenti di esche avvelenate”. In quelle località sono state ritrovate due carcasse, probabilmente cani, che sono state analizzate dall’istituto zooprofilattico sperimentale di Gariga di Podenzano dove è stato accertato la morte per avvelenamento. “Far morire così un animale – osserva l’assessore comunale alla tutela e benessere animale, Claudia Ferrari – è veramente meschino, per le sofferenze che vengono provocate”.

