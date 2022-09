Cortemaggiore, Sos dalla casa di riposo Perini: “Spese raddoppiate, futuro incerto”

Il caro energia ha messo in ginocchio la casa di riposo “Gianni Perini” di Cortemaggiore. La struttura per anziani negli ultimi anni ha dovuto far fronte a spese straordinarie a causa dell’emergenza Covid e dopo i pesantissimi rincari di energia elettrica e gas la sua situazione finanziaria è diventata quantomai precaria. “Le spese per le bollette quest’anno sono più che raddoppiate”, dice il presidente Angelo Soliani. Il Comune di Cortemaggiore è intervenuto a sostegno con 20mila euro e ha garantito che, entro l’anno darà un ulteriore contributo. Ma il futuro non è per nulla roseo e, di questo passo, l’ospizio magiostrino rischia la chiusura, dice Soliani. “Abbiamo calcolato che, tra luce e gas, potremmo spendere 90mila euro in più rispetto agli anni scorsi. Una situazione insostenibile”.

