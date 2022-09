Una squadra dei vigili del fuoco di Fiorenzuola e un’autobotte proveniente dal Comando di Piacenza sono intervenute nel pomeriggio di oggi, sabato 10 settembre, per spegnere un incendio divampato in un portico di un’abitazione a Gropparello, in via Marconi. Ancora da chiarire le cause del rogo.

