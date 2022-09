Prodotti d’eccellenza e Dj set: riaperto il Mercato Coperto di Coldiretti

I prodotti di Campagna Amica e la musica del dj hanno garantito il successo della festa per la riapertura del Mercato Coperto nella serata di ieri, venerdì 9 settembre. Molte le iniziative organizzate in via Farnesiana a Piacenza. L’agri-aperitivo con le eccellenze del territorio è stato molto apprezzato. Anche domani, 11 settembre, non mancheranno momenti di svago accompagnati dai prodotti di grande qualità.

Il Mercato Coperto sarà sempre domani la tappa finale delle visite guidate proposte dall’ufficio IAT-R di Piacenza per valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio. Previsti l’agri-aperitivo con le eccellenze locali e la visita guidata, durante la quale i produttori racconteranno le loro aziende agricole e il percorso virtuoso dal campo alla tavola.

Il Mercato Coperto promosso da Coldiretti, in via Farnesiana 17, è aperto il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30.