Tenta di forzare un’auto ma è sorpreso e manda due agenti all’ospedale: arrestato

Ha spintonato una agente di polizia municipale e un agente della questura che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, prima di essere placcato da un agente di polizia libero dal servizio. È l’epilogo del movimentato episodio che si è registrato oggi, domenica 11 settembre, intorno alle 10 nella zona del Cheope dove un giovane, armato di coltello, ha tentato di scassinare un’auto. Sorpreso da alcuni residenti della zona, il giovane che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico si è dato alla fuga. In via Damiani è stato raggiunto da polizia locale e polizia di Stato: il fuggitivo ha tentato di sottrarsi al fermo e ne è nata così una colluttazione prima del definitivo intervento del poliziotto fuori servizio. L’uomo si trova ora in questura, mentre i due agenti feriti sono stati condotti all’ospedale per accertamenti.

