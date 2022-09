Un porcino da oltre due chili raccolto nei boschi dell’Alta Val Nure

Ritrovamenti del genere capitano rare volte: quella di Andrea e Valentino Ziotti è sicuramente uno di questi. I due fungaioli, padre e figlio, in cerca di funghi nei boschi dell’Alta Val Nure, sono incappati in un porcino dal peso di quasi due chili e mezzo. Come se non bastasse, poco distante, è stato raccolto un ceppo di nove funghi dal peso di altri due chili. Una giornata particolarmente proficua.

