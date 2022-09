Bettola, investita da un’auto sulle strisce pedonali: ferita donna di 73 anni

Una donna di 73 anni è rimasta ferita questa mattina in seguito ad un incedente stradale avvenuto a Bettola, lungo viale Vittoria.

La 73enne, in prossimità delle strisce pedonali, è stata urtata da un’auto condotta da una donna: in seguito all’impatto, avvenuto intorno alle 10.30, è caduta a terra rimediando diverse contusioni. Sul posto sono giunti i soccorritori della Pubblica Assistenza Valnure e dell’auto infermieristica di Farini, che hanno condotta la donna – che fortunatamente non è in gravi condizioni – al Pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Ai carabinieri il compito di ricostruire l’episodio.