Studenti in aumento: 19.671. Nelle scuole di infanzia gli stranieri sono la metà

Il 15 settembre riparte la scuola. Sono 19.671 gli studenti degli istituti di ogni ordine e grado (comprese le scuole paritarie) che formano la popolazione scolastica. Un “esercito” in continua crescita: nell’anno scolastico 2015/16 erano 18.861, 810 in meno rispetto ad oggi. Sui banchi delle scuole superiori torneranno 9.810 studenti, 2.967 frequentano le scuole medie. Gli alunni delle scuole primarie sono 4.587, quelli delle scuole dell’infanzia 2.307. Per quanto riguarda la presenza di studenti stranieri: Il totale è di 4.726 su 18.288 (dato riferito solo alle scuole statali) mentre nelle scuola d’infanzia rappresentano la metà degli alunni (49%).

