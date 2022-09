Dal Ministero oltre 11 milioni di euro per la manutenzione di ponti e strade provinciali

Oltre undici milioni di euro stanziati da decreto ministeriale in favore della Provincia di Piacenza per interventi sulla viabilità. “Per accedere a queste risorse – spiega il dirigente responsabile Davide Marenghi – è necessario presentare un programma di otto anni dettagliato con singoli interventi che dovranno essere esposti al Ministero entro il 30 settembre”.

I dirigenti e i tecnici della Provincia hanno quindi provveduto a spiegare a sindaci e amministratori piacentini la programmazione di opere pubbliche riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, la messa in sicurezza di ponti e intersezioni e la creazione di nuove piste ciclabili.

Tra gli interventi in programma per i prossimi otto anni, diversi riguardano appunto la messa in sicurezza dei ponti. In particolare, la Provincia intende intervenire sui ponti di Travo e Tuna dove già da tempo sono state rilevate diverse criticità.

Per la precisione, il Ministero propone uno stanziamento di 11.272.297 euro. Nel programma stipulato dalla Provincia previste anche opere conseguenti a segnalazioni da parte di sindaci e cittadini. Inoltre sono previsti altri due programmi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei ponti (tra cui il ponte sul rio Marano, al confine con la Provincia di Genova e i già citati ponti di Tuna e Travo) dal valore complessivo di 14 milioni e un programma dal valore di 7 milioni per opere stradali di manutenzione ordinaria.