Incidente all’incrocio di Ribera, quattro auto coinvolte e tre feriti

Incidente questa mattina nel comune di San Giorgio tra le frazioni di Casturzano e Ribera. Quattro auto, per cause da chiarire, sono entrate in collisione e tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, la polizia locale e i carabinieri. Da accertare la dinamica di quanto accaduto. Le condizioni dei feriti non sono preoccupanti.

