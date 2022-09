San Gabriele di Piozzano: in 200 al “Longevity check-up” per stare in salute

Sono state decine le persone che a San Gabriele di Piozzano hanno affollato il villaggio dello sport e della salute in occasione della Longevity Run. L’evento ha visto la partecipazione di persone arrivata da ogni dove per valutare, insieme ai medici del Policlinico Gemelli di Roma, il proprio stato di salute. Circa 200 persone, adulti e giovani, hanno aderito al longevituy check-up. Sette test per valutare abitudine al fumo, l’esercizio fisico, dieta equilibrata, indice di massa corporea, colesterolo, pressione arteriosa, glicemia. Accanto al villaggio della salute gli organizzatori hanno allestito un villaggio dello sport con un marcia tra i saliscendi della Val Luretta e una palestra a cielo aperto con istruttore esperti. Il tutto accompagnato da stand e sedute per momenti di socialità e di convivialità.

