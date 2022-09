Giunta incontra il nuovo comandante dei carabinieri: “Sicurezza importante”

Il sindaco Katia Tarasconi ha ricevuto oggi, 14 settembre, in Municipio, il colonnello Pierantonio Breda, da pochi giorni alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri. “Un incontro cordiale – sottolinea il primo cittadino – che è stato occasione per ribadire la massima collaborazione e disponibilità al confronto in tema di sicurezza e

promozione di una fattiva cultura della legalità e del senso civico”. Nel condividere, aggiunge Tarasconi, “l’importanza dell’impegno congiunto per la tutela della comunità e per la prevenzione di fenomeni di violenza e degrado, ho voluto rimarcare il ruolo dell’Arma non solo nel presidio del territorio e nel contrasto alla criminalità, ma anche come punto di riferimento in cui i cittadini e le istituzioni ripongono sempre fiducia”.

“Ringraziando il colonnello Breda per la disponibilità all’ascolto e augurandogli buon

lavoro, a nome di tutta la Giunta che ho voluto cogliere l’occasione, oggi, per

presentargli – conclude la sindaca – rivolgo anche un ringraziamento al colonnello

Paolo Abrate, che in questi due anni ha guidato il Comando provinciale dei

Carabinieri con grande professionalità e sensibilità”.

