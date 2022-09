Spaccio sotto la galleria del Cheope: 19enne arrestato con la droga addosso

Diciannovenne catturato ieri, 13 settembre, all’ombra di palazzo Cheope, a Piacenza, con addosso dosi di hashish e marijuana. Nella sua casa la polizia ha inoltre trovato altre dosi degli stessi stupefacenti. Pochi grammi ma, ad incastrare il giovane, che è piacentino, vi erano quasi 700 euro in contati in biglietti di piccolo taglio e ritenuti provento di spaccio, un bilancino elettronico di precisione e un paio di grinder, strumenti utilizzati per triturare la marijuana. Questo arresto fa seguito ad un altro arresto per spaccio di pochi gironi fa, anche in quell’occasione gli agenti della volante avevano seguito un giovane sospettato di spaccio da palazzo Cheope fino in via Santa Franca dove era stato bloccato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari. Il processo è stato rinviato ad ottobre.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà