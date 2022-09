Torna “4 zampe in azione” in via Bubba dopo due anni di stop

Gruppo Unità Cinofila La Lupa di Piacenza di nuovo in pista con la 12esima edizione di “4 zampe in azione”. Domenica prossima la sede di via Bubba si trasformerà in un teatro per esibizioni di cani e concorsi, entrata gratuita per tutti gli appassionati a partire dalle ore 14. “Sarà un ritorno molto sentito per questa manifestazione, dopo lo stop causa Covid di due anni, per mettere in mostra tutte le attività che svolgiamo” – ha spiegato il presidente del Gruppo Gabriele Morni.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà