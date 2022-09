Tre giorni di Festa Granda con 2.500 alpini e un libro per i 100 anni di attività

Tutto pronto per la 69esima edizione della “Festa Granda” degli Alpini, in programma dal 16 al 18 settembre grazie all’organizzazione delle sezioni di Piacenza, Agazzano e Piozzano. La festa si aprirà dunque venerdì con i cori alpini “Note che uniscono” a Piozzano alle ore 20.30, sabato le deposizioni delle corone ai monumenti ai Caduti a Gragnano, Gazzola e Piozzano, l’introduzione della Festa ad Agazzano alle 18 e poi la mostra di Giuseppe Novello, in serata “Concerto Verde”. Il clou sarà domenica ad Agazzano a partire dalle ore 9 con il ritrovo alla sede degli Alpini per l’alzabandiera e la sfilata, la deposizione della corona ai Caduti in piazza Europa, la consegna della donazione da parte della “Fondazione Govoni” e il passaggio della stecca al Gruppo Alpini di Ziano, poi Messa e concerto serale. Per tutti i tre giorni saranno aperti stand con il “Rancio Alpino”. Si attendono 2.500 alpini. Per l’occasione la sezione di Piacenza ha pubblicato un volume per celebrare i primi 100 anni di attività.

