Università Cattolica di Piacenza, al via i welcome day per le matricole

Al via i Welcome day dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con il benvenuto alle matricole del corso di Laurea Doppia Laurea in Giurisprudenza ed Economia (5+1). Dopo i saluti del professor Marco Allena, presidente del corso di laurea, e di Angelo Manfredini, direttore della sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la mattinata di accoglienza è proseguita con gli interventi pensati per fornire ai nuovi arrivati tutte le informazioni utili alla gestione ideale del loro ingresso in università.

“Siete nelle aule della più grande Università Cattolica d’Europa, una delle più importanti università private del mondo, in un ateneo che da poco ha festeggiato i propri cento anni alla presenza della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Lyen – ha introdotto Allena -; gli studi giuridici hanno in Cattolica una lunga, storica e prestigiosa tradizione, e qui, nel campus di Piacenza, avete la fortuna di intraprendere un percorso che coniuga appunto tradizione e innovazione, unendo al consueto rigore giuridico della Cattolica una serie di esami economico-finanziari che si pongono in perfetta linea con le esigenze del mercato e del mondo che evolve; dopo il quinquennio, e dopo la laurea in Giurisprudenza (connotata da forti innesti economici), potrete con un solo anno aggiuntivo conseguire la laurea magistrale in Economia, profilo generale o finanza. Un percorso non facile, impegnativo, ma che evidentemente non vi ha spaventati, essendo oggi qui così numerosi”.

I Welcome Day proseguiranno a partire dal 19 settembre, secondo il seguente calendario:

– 19 settembre SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI (9:30-10:30), Aula Gamma https://studenticattolica.unicatt.it/Welcome_Day_LT_SAAA_PC.pdf

– 19 settembre FOOD PRODUCTION MANAGEMENT (9:30-10:30), aula 23 https://studenticattolica.unicatt.it/Welcome_Day_LT_safe_PC.pdf

– 20 settembre ECONOMIA AZIENDALE Aula C https://studenticattolica.unicatt.it/Welcome_Day_LT_Eco_altri_PC.pdf

– 21 settembre MANAGEMENT PER LA SOSTENIBILITA’ (10:30-11:30) Sala Convegni G. Piana https://studenticattolica.unicatt.it/Welcome_Day_LT_M4S_PC.pdf

Il calendario si chiuderà con l’accoglienza degli studenti di Scienze della formazione.