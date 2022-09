“Controllo del territorio e prevenzione”, le priorità del nuovo comandante Breda

Si è presentato alla stampa il colonnello Pierantonio Breda, 45 anni e originario di Valdobbiadene, nuovo comandante provinciale dei carabinieri.

Oltre 25 anni di servizio, dal Comando Generale dell’Arma di Roma a Genova passando per la Sicilia e infine ad Asti dove ha ricoperto analogo incarico per 4 anni, Breda ha già avuto modo di conoscere la realtà piacentina per precedenti indagini condotte tra le due province.