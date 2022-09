Domenica 18 settembre la camminata di solidarietà per gli 11 anni della Casa di Iris

Una camminata o una corsa (a seconda dei gusti) per festeggiare nel segno della solidarietà l’undicesimo compleanno dell’Hospice di Piacenza.

È la nuova iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, in programma domenica 18 settembre con partenza dalle 7.30 alle 9.30 da via Bubba 100, sede dell’Hospice di Piacenza. L’evento benefico prevede due percorsi ad anello di 5 e 10 chilometri: si potrà correre oppure semplicemente camminare. Ad organizzare questa terza edizione, come sempre, gli instancabili Pietro Perotti e Alessandro Confalonieri. Gli operatori e i volontari della Pubblica Assistenza Croce Bianca e della misericordia presidieranno il percorso durante tutta la durata dell’evento.

Il contributo di partecipazione è di 2,50 euro per gli iscritti Fiasp, 3 euro per tutti gli altri e 8 euro per chi desiderasse la t-shirt dedicata alla Casa di Iris. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Hospice, grazie ai contributi degli sponsor che – oltre a fornire sostegno all’iniziativa, hanno già messo a disposizione materiale e attrezzature, coprendo anche i costi organizzativi.

Nella conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, nella sala consiliare del Comune di Piacenza, l’assessore allo sport Mario Dadati, Pietro Perotti e Sandro Confalonieri della Placentia Half Marathon, insieme a Massimo Sartori dell’associazione Italpose.