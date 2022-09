Il Conte di Vigoleno e Carpaneto alla conquista di Piacenza: il libro

Il Buso conte di Vigoleno e di Carpaneto sarà oggetto di un incontro che si terrà oggi, 15 settembre, alle 18 nella biblioteca del convento della chiesa di Santa Maria di Campagna, a Piacenza. Sarà presentato il libro “Il Buso conte di Vigoleno e di Carpaneto” al secolo il Pier Maria Scotti, che visse all’epoca delle cinquecentesche guerre d’Italia. Combattente di prim’ordine fu definito dai suoi contemporanei: “homo in far male molto accorto”. Il volume del Buso in ventisette anni di vita è arrivato alla sua sesta edizione, per questa edizione si avvale di una copertina illustrata dal grande disegnatore piacentino Giovanni Freghieri. Personaggio controverso ma affascinante, il Buso, rimane uno dei protagonisti degli anni più bui delle Guerre d’Italia. Suo sogno era quello di impadronirsi della città di Piacenza. Rievocherà questo personaggio e le sue imprese, l’autore de libro Ermanno Mariani, cronista di Libertà.

