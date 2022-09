Il primo giorno di scuola: “Che emozione potersi finalmente riabbracciare”

Una girandola di sensazioni differenti e contrastanti ha accompagnato stamattina il ritorno sui banchi degli oltre 35mila studenti piacentini per i quali oggi è suonata la prima campanella. Tra tutte, prevale la felicità: per un nuovo anno scolastico che inizia, per gli amici da riabbracciare dopo le vacanze estive ma soprattutto per l’addio dei tanti odiati distanziamento e mascherine.

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI