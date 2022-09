Piacentini a Roma per la canonizzazione di Scalabrini e incontri di preghiera

Domenica 9 ottobre 2022 sarà una data storica per Piacenza, quando Giovanni Battista Scalabrini verrà proclamato Santo da Papa Francesco. Per l’occasione la diocesi di Piacenza-Bobbio organizzerà una serie di iniziative per celebrare al meglio l’evento, a partire dal 27 settembre con incontri di formazione e veglie di preghiera. I momenti clou saranno i pellegrinaggi dell’ufficio diocesano che permetteranno ai piacentini di essere presenti a Roma nel giorno della canonizzazione a Roma, “per una figura che ancora oggi rappresenta il modello di vescovo che ha portato Piacenza nel mondo”. Altro momento significativo sarà la Santa Messa in Duomo che verrà officiata dal vescovo di Piacenza Bobbio monsignor Adriano Cevolotto domenica 23 ottobre come segno di ringraziamento per la canonizzazione del beato. Per ulteriori informazioni, [email protected], 0523308335.

