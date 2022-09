Rodolfo Murgia dirigerà la pneumologia riabilitativa dell’Istituto Maugeri

Rodolfo Murgia, 53 anni pneumologo residente a Castel San Giovanni, è stato chiamato a dirigere il reparto di pneumologia riabilitativa del rinomato Istituto clinico scientifico Maugeri di Montescano, nel Pavese.

Due anni fa, nel periodo più buio della pandemia, Murgia (che all’epoca lavorava in ospedale a Piacenza) venne chiamato a dare man forte ai colleghi di Castel San Giovanni, impegnati ad arginare la prima ondata pandemica in quello all’epoca divenne il primo ospedale covid d’Italia, e c’è chi dice d’Europa.

“L’ospedale di Castello – dice lo pneumologo che ha diretto anche la pneumologia dell’Ausl di Modena – è gestito ottimamente ed è bene organizzato, ma come tutti gli ospedali periferici risente in maniera ancora maggiore per la mancanza di personale di cui tutta la sanità italiana soffre”.

A febbraio 2020, subito dopo aver vinto un concorso, avrebbe dovuto trasferirsi a lavorare nel Modenese ma gli venne chiesto di fermarsi qualche tempo in più per dare una mano in ospedale a Castel San Giovanni. “Trovai un ospedale pronto ad affrontare una situazione mai vista prima – ricorda oggi Murgia -. L’ospedale di Castello fu fondamentale nella gestione dell’emergenza Covid”.