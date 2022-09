Una cerimonia di benvenuto per le matricole del Liceo Volta di Castel San Giovanni

Al liceo Volta di Castel San Giovanni le nuove matricole sono state accolte con una cerimonia di benvenuto. Nell’aula magna del liceo di via Nazario Sauro tutti i nuovi iscritti (licei e istituto professionali più istituti tecnici di Borgonovo), grazie a cui sono state formate 11 nuove classi, hanno ricevuto dalle mani della preside Simona Favari una spilla con la scritta “Born to be, nato per essere studente del Polo superiore Volta”.

“Vogliamo marcare l’ingresso nella scuola – ha detto la preside – come momento simbolico di inizio di un percorso che speriamo possa aiutare i ragazzi a crescere in una comunità in cui ognuno può imparare a trovare gradualmente il proprio posto del mondo”. Prima delle oltre 200 nuove matricole è toccato agli studenti un po’ più grandi fare rientro tra i banchi della loro scuola.

“Qui mi trovo benissimo – dice Sara che quest’anno frequenta la quarta liceo – . Sono venuta anche per dare il benvenuto ai nuovi arrivati”. Tanta emozione anche per l’ingresso dei primini alle vicine scuole elementari Tina Pesaro.